В Саратове на двенадцатилетнего мальчика с крыши дома упала ледяная глыба. Ребёнок погиб.
Как сообщает издание discover24. ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, кусок льда упал на ребёнка с крыши пятиэтажного многоквартирного дома. Трагедия произошла 23 января. Подросток гулял рядом со зданием, когда с крыши упала ледяная глыба. Мальчик получил тяжёлую травму, от которой впоследствии скончался.
Глава Саратова Михаил Исаев заявил, что виновников трагедии накажут по всей строгости закона. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
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