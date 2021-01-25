Подросток из Саратова погиб после падения на него с крыши ледяной глыбы

В Саратове на двенадцатилетнего мальчика с крыши дома упала ледяная глыба. Ребёнок погиб.

Как сообщает издание discover24. ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, кусок льда упал на ребёнка с крыши пятиэтажного многоквартирного дома. Трагедия произошла 23 января. Подросток гулял рядом со зданием, когда с крыши упала ледяная глыба. Мальчик получил тяжёлую травму, от которой впоследствии скончался.

Глава Саратова Михаил Исаев заявил, что виновников трагедии накажут по всей строгости закона. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.