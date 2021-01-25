После прорыва трубы из детского сада в Сургуте эвакуировали 58 человек

В Сургуте из-за прорыва трубы из местного детского сада эвакуировали почти 60 человек. Сработала пожарная сигнализация.

Как сообщает издание neft. media со ссылкой на региональное управление МЧС, около 7:00 часов сработала пожарная сигнализация, о чём поступило сообщение на пульт диспетчера. На место прибыли 35 пожарных и девять единиц техники. Из здания эвакуировали 58 человек, 30 из них дети.

Позже выяснилось, что в детском саду прорвало трубу, из-за этого сработал датчик.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.