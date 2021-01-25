Главу крупнейшего в Азии наркокартеля задержали в Амстердаме

В Амстердаме задержан глава крупнейшего в Азии наркокартеля Це Чи Лоп. Его арестовали по запросу из Австралии.

Как сообщает издание csn-tv. ru, задержание произошло в аэропорту Амстердама, каких-либо инцидентов не возникло. В настоящее время ведутся переговоры с властями Австралии о выдаче задержанного.

Це Чи Лоп — гражданин Канады китайского происхождения. Он стоит во главе одного из самых крупных наркокартелей в Азии, который много лет занимался распространением запрещённых веществ в Австралии. Годовой оборот картеля составляет около 70 миллиардов долларов.

Чи Лоп являлся одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Ордер на его арест был выдан в Австралии ещё в 2019 году.