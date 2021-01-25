Завуч из Бурятии за взятку сделала земляку фальшивый диплом

В Бурятии завуч одного из местных учебных заведений изготовила за взятку от местного жителя фальшивый диплом и отправилась под суд.

Как сообщает издание baikal-daily. ru, инцидент произошёл в Кяхтинском районе. Заведующая учебной частью местного учебного заведения изготовила местному жителю за деньги диплом о среднем профессиональном образовании.

В итоге махинация была раскрыта, и женщина отправилась под суд. Сделка была признана ничтожной, и суд вынес завучу наказание в виде штрафа в размере 16 тысяч рублей.