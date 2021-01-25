Школьник из Крыма погиб из-за обрушения бетонной плиты

В Крыму на школьников, гулявших на заброшенном недострое, обрушилась бетонная плита. Один несовершеннолетний погиб.

Как сообщает РИА "Новости", трагедия произошла в посёлке Орловка неподалёку от Севастополя 24 января. Бетонная плита обрушилась на троих подростков. Двое в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Ещё один 15-летний мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По факту халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело.