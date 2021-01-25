Восьмилетняя девочка погибла под завалами снежной крепости

В Калужской области восьмилетняя девочка погибла под завалами снежной крепости во время игры.

Как сообщает издание lenta. ru, трагедия произошла в Износковском районе 24 января. Известно, что дети играли на улице и строили крепость из снега. Одна из девочек забралась в сугроб, и в это время произошёл обвал снежного пласта. Ребёнка откопали взрослые очевидцы произошедшего, которые доставили пострадавшую в районную больницу. Медики констатировали её смерть.

По факту произошедшего правоохранителями проводится проверка.