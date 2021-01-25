Несколько авиарейсов из Читы задержано из-за снегопада

В аэропорту Читы из-за снегопада задерживаются шесть рейсов. Аэропорт временно закрыт.

Как сообщает издание chita. ru, задерживаются четыре рейса в Москву и один рейс на Краснокаменск. Ещё один рейс до села Красный Чикой был и вовсе отменён. В тоже время рейсы из Москвы и Новосибирска, направлявшиеся в Читу, были перенаправлены в Улан-Удэ.

Издание riafan. ru сообщает, что в ближайшее время, по прогнозам синоптиков, в Забайкалье ожидаются сильные снегопады, которые приведут к гололёду и снежным накатам.