Несколько землетрясений произошли в регионах России

Несколько землетрясений разной силы произошли за минувшие сутки в российских регионах.

Как сообщает РИА "Новости", на границе Бурятии и Иркутской области, в Кабанском районе в акватории Байкала 24 января произошло землетрясение, интенсивностью не более четырёх баллов. Класс сейсмособытия составил 11,1. Отмечается, что данное землетрясение слабое, подобные в регионе происходят не редко.

РИА "Камчатка-Информ" сообщает, что около 1:49 по местному времени произошло землетрясение в Мильковском районе на Камчатке. Его магнитуда составила 4,0. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.