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Скончался звёздный стилист Александр Шевчук

Происшествия

Александр Шевчук, которого в мире шоу-биза называли не иначе, как "звёздным стилистом", скончался. Ему было 55 лет.

Трагическую новость сообщила в своём "Инстаграм" Лайма Вайкуле:

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться. Его больше нет с нами", — написала певица.

Причина смерти Шевчука пока не названа. Известно только, что он сам ещё в прошлом году вскользь упоминал о борьбе с тяжёлой болезнью.

  • Стилист работал над имиджем самых известных отечественных звёзд: Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова.
  • Шевчук работал на многих программах, среди которых "Ледниковый период", "Фабрика звёзд", "Две звезды", "Фактор А".
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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