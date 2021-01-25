Скончался звёздный стилист Александр Шевчук

Александр Шевчук, которого в мире шоу-биза называли не иначе, как "звёздным стилистом", скончался. Ему было 55 лет.

Трагическую новость сообщила в своём "Инстаграм" Лайма Вайкуле:

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться. Его больше нет с нами", — написала певица.

Причина смерти Шевчука пока не названа. Известно только, что он сам ещё в прошлом году вскользь упоминал о борьбе с тяжёлой болезнью.