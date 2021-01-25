В авиакатастрофе погибли футболисты и президент бразильского клуба

Президент и четверо футболистов клуба четвертого дивизиона чемпионата Бразилии погибли в авиакатастрофе, произошедшей в воскресенье.

Сообщается, что самолет был зафрахтован для перевозки членов команды в бразильский штат Гояс, где должен был состояться матч против Вила-Нова за Кубок Верде.

Вскоре после того, как борт вылетел из города Пальмас (штат Токантинс), он упал на землю. Причины катастрофы устанавливаются.

"Мы с сожалением сообщаем, что выживших нет. В это время боли и смятения клуб просит молитв за родственников, которым он окажет должную поддержку", - написано в Twitter клуба.

На кадрах с места аварии видно, как горит самолет модели BE58 Baron, полностью разрушенный после крушения.

Погибли президент команды Лукас Мейра, игроки Лукас Пракседес, Гильерме Ной, Рануле и Маркус Молинари.