Греческий экс-министр найден мёртвым на берегу моря

78-летний Сифис Валиракис, экс-министр общественного порядка Греции, найден мёртвым на скалистом побережье острова Эвбея.

Предварительная версия, как сообщил ТК Skai, — во время рыбалки Валиракис упал с надувной лодки.

К моменту обнаружения тела поисками уже занималась береговая охрана, которую вызвала супруга политика, обеспокоенная тем, что муж несколько часов не выходит на связь.

"Тело экс-министра выбросило на скалы. Пустая лодка с работающим двигателем была обнаружена позже рыбаками. Вероятно, Сифис Валиракис поскользнулся либо потерял сознание и упал в воду. На теле обнаружены только раны, которые могли быть нанесены винтом лодочного мотора", — передаёт Skai.

ДЛЯ СПРАВКИ

Сифис Валиракис работал в правительстве Греции в период 1981 — 1996 гг.

Занимал должности: