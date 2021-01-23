В ходе столкновений с силовиками у "Матросской тишины" были задержаны несколько протестующих.
Напомним, в СИЗО находится Алексей Навальный, в поддержку которого проходят несанкционированные акции протеста. Ранее из центра города к "Матросской тишине" двинулись толпы молодых людей.
Сейчас правоохранители оцепляют улицы вокруг следственного изолятора.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.