Автомобиль въехал в толпу зрителей на ралли в Карелии

Один из автомобилей, участвующих в ралли "Карелия-2021", не справился с управлением и влетел в толпу зрителей.

О происшествии сообщило информационное агентство "Республика Карелия".

Большинство людей успели увернуться от летящего автомобиля. Меньше всего повезло двоим жителям Санкт-Петербурга. Они получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу.