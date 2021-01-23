Один из автомобилей, участвующих в ралли "Карелия-2021", не справился с управлением и влетел в толпу зрителей.
О происшествии сообщило информационное агентство "Республика Карелия".
Большинство людей успели увернуться от летящего автомобиля. Меньше всего повезло двоим жителям Санкт-Петербурга. Они получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.