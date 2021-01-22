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Жительница Ингушетии умерла после пластической операции

Происшествия

В Ингушетии возбудили уголовное дело после того, как местная жительница скончалась, сделав пластическую операцию.

Как сообщает ТАСС, операцию 49-летней женщине проводили в одной из частных клиник региона, пациентке делали липосакцию. После операции женщина почувствовала себя плохо. В тяжёлом состоянии её повезли в больницу, но по дороге она скончалась.

По факту произошедшего прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что операцию погибшей провели без соблюдения надлежащих условий, реанимационного отделения, а также специалистов, способных оказать экстренную помощь. Кроме того, у клиники не было лицензии на проведение данного вида хирургических вмешательств.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле у прокурора республики.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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