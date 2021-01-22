Угонщики вернули автомобиль хозяйке, когда узнали о её болезни

В Италии угонщики вернули автомобиль владелице, после того, как узнали о том, что женщина больна. Автоворы оставили в салоне записку.

Как сообщают "Известия", в середине января девушка из Италии рассказала в соцсетях, что у её матери, которая страдает рассеянным склерозом, угнали автомобиль. Женщина отметила, что транспортное средство было специально оборудовано для вождения инвалидом. В своём посте она попросила угонщиков вернуть автомобиль.

Пост вызвал большой общественный резонанс. Спустя несколько дней автомобиль был обнаружен в пригороде Бари. На сидении угонщики оставили записку, которая гласила: "У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии".