В Воронеже преподавателя местного университета подозревают в получении взятки от студента. Ведётся следствие.
Как сообщает издание obozvrn. ru, в коррупции правоохранители заподозрили преподавателя Ростовского государственного университета путей сообщения. По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2019 года студент передал женщине 15 тысяч рублей в качестве вознаграждения за хорошую оценку, полученную при сдаче комплексного экзамена.
В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.