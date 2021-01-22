Преподавателя университета подозревают в получении взятки в Воронеже

В Воронеже преподавателя местного университета подозревают в получении взятки от студента. Ведётся следствие.

Как сообщает издание obozvrn. ru, в коррупции правоохранители заподозрили преподавателя Ростовского государственного университета путей сообщения. По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2019 года студент передал женщине 15 тысяч рублей в качестве вознаграждения за хорошую оценку, полученную при сдаче комплексного экзамена.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.