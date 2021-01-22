Авиакомпания отсудила у женщины 213 тысяч рублей в Мурманске

В Мурманске авиакомпания "Победа" взыскала с местной жительницы через суд 213 тысяч рублей из-за вынужденной посадки самолёта.

Как сообщает "Интерфакс", во время полёта пассажирка рейса Мурманск-Москва начала курить в самолёте, что нарушает правила. Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем запасном аэродроме, который находился в Петрозаводске. Стражи порядка сняли женщину с борта и оштрафовали её на 500 рублей за курение.

Авиакомпания обратилась в суд, чтобы взыскать с женщины сумму понесённых из-за экстренной посадки убытков, которая составила 212 тысяч 966 рублей 48 копеек. Суд удовлетворил требования "Победы", несмотря на то, что ответчица была не согласна с ними.