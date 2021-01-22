Жительница Саратова избила сотрудницу полиции в подъезде

Жительница Саратова избила сотрудницу полиции, которая приехала на вызов из-за жалоб соседей.

Как сообщает издание sarnovosti. ru, инцидент произошёл в марте прошлого года. Сотрудница полиции приехала на вызов по жалобе соседей одной из жительниц многоквартирного дома. На стук и звонки в дверь никто не отреагировал, но позже хозяйка квартиры, на которую поступила жалоба, вошла в подъезд. Женщина стало агрессивно себя вести и с силой кулаком в лицо сотрудницу полиции.

У потерпевшей диагностировали сотрясение мозга и перелом носа со смещением. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело, но вину она не признала. В итоге, её приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима.