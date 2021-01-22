Две тысячи доз вакцины от коронавируса уничтожила уборщица в США

В США уборщица клиники случайно уничтожила почти две тысячи доз вакцины от коронавируса.

Как сообщает издание smotrim. ru, инцидент произошёл 18 января в Бостоне. Уборщица местной больницы во время уборки случайно отключила холодильник, в котором хранились 1,9 тысячи доз вакцины от коронавируса.

То, что вакцина была уничтожена, медики обнаружили только на следующий день. Вилка питания холодильника была выдернута из розетки. Примечательно, что холодильник был оборудован специальной сигнализацией на подобный случай, но по какой-то причине она не сработала.

В настоящее время администрация больницы разбирается в обстоятельствах инцидента.