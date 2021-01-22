Новосибирске полицейские застрелили открывшего по ним огонь мужчину

В Новосибирске полицейские вынуждены были применить табельное оружие против дебошира, открывшего по ним огонь.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Советском районе. Полицейские прибыли на вызов в один из домов после сообщения, что 38-летний мужчина ведёт себя неадекватно, не пускает в квартиру близких, высказывает людям угрозы убийством. Отец буйного новосибирца рассказал полицейским, что в квартире есть охотничье ружьё, которое его сын угрожает применить.

Правоохранители пытались успокоить мужчину и уговорить его выйти, но в ответ он стал угрожать и им, а позже дважды выстрелил из окна по стражам порядка, находившимся снаружи дома. Сотруднику Росгвардии дробь попала в шлем, это спасло ему жизнь. Полицейские были вынуждены открыть ответный огонь из табельного оружия, в результате чего стрелявший был убит.

По факту произошедшего проводится расследование.