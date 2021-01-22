Из-за отказа датчиков в Нижневартовске экстренно сел самолёт

В Нижневартовске из-за технической неисправности вынуждено приземлился самолёт до Новосибирска.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 22 января в 16:15 по местному времени. Самолёт, летевший из Нового Уренгоя был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска из-за отказа датчиков шасси.

В момент посадки на борту находились четыре члена экипажа и 51 пассажир. Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, никто из присутствовавших на борту не пострадал.

Отмечается, что вечером рейс отправился в пункт назначения.