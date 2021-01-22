На площади Независимости в Минске мужчина совершил самосожжение. В настоящее время он госпитализирован с ожогами.
Как сообщает издание rbc. ru, таким образом мужчина пытался покончить с собой. После того, как горящего человека заметили очевидцы, они подбежали и стали тушить огонь.
В Минздраве Белоруссии пояснили, что в настоящее время пострадавший находится без сознания. Он был госпитализирован в Республиканский ожоговый центр, при первичном осмотре медики диагностировали у него ожоги более 50% тела.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.