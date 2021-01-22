Собака искусала лицо ребёнка в Ивановской области

В Ивановской области разъярённая собака напала на ребёнка и повредила ему лицо. Родители мальчика намерены обращаться в полицию.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в Кинешме. Девятилетний мальчик шёл к соседям за молоком, но на улице на него напала собака и вгрызлась ему в лицо.

Спасла мальчика проезжавшая мимо женщина. Она доставила его в ближайший травмпункт, а оттуда пострадавшего направили в Иваново на операцию. Лицо ребёнка сильно пострадало, медики наложили ему не менее 20 швов.

Отмечается, что собака не бродячая, у неё есть хозяева. На следующий день животное вновь разгуливало по улице без поводка и намордника.

При этом, родители мальчика рассказали, что хозяева собаки перед ними не извинились, а лишь сказали, что пёс им не принадлежит. Родители пострадавшего ребёнка намерены обращаться в правоохранительные органы.