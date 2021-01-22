Люди погибли во время взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане

В Татарстане произошёл взрыв на одном из нефтяных предприятий. Есть погибшие и раненные.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Сармановском районе. Взрыв произошёл во время испытаний: сжатым воздухом разорвалась установка предварительного спуска воды.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, два человека погибли, ещё один получил ранения.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Виновным лицам может грозить до семи лет лишения свободы.