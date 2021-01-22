В Татарстане произошёл взрыв на одном из нефтяных предприятий. Есть погибшие и раненные.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Сармановском районе. Взрыв произошёл во время испытаний: сжатым воздухом разорвалась установка предварительного спуска воды.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, два человека погибли, ещё один получил ранения.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Виновным лицам может грозить до семи лет лишения свободы.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.