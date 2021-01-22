Спецслужбы предотвратили совершение теракта в Башкирии

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение теракта в Башкирии. Мужчина готовил нападение на правоохранителей.

После задержания россиянин 1995 года рождения признался, что готовил нападение. Из его тайника изъяли обрез с патронами, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, сообщает РИА "Новости".

Установлено, что инструкции молодой человек получал от эмиссаров запрещённой в России террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам", которые находятся за рубежом.

Отмечается, что точная дата задержания неизвестна. Имя подозреваемого не разглашается в интересах следствия.