Жителя Ульяновска осудили за призывы к терроризму

В Ульяновске местного жителя осудили за публичные призывы к терроризму. Против него возбудили несколько уголовных дел.

Как сообщает издание v-tatarstane. ru, по данным ФСБ, 35-летний мужчина регулярно писал в соцсетях сообщения с призывом к терроризму, а также оставлял под постами пользователей комментарии аналогичной направленности.

В итоге в отношении мужчины возбудили два уголовных дела по нескольким эпизодам призывов к терроризму. Дома у подозреваемого нашли оружие и боеприпасы, по факту чего было возбуждено ещё одно уголовное дело. Позже все дела следователи объединили в одно производство.

Суд признал ульяновца виновным и приговорил его к семи годам колонии строгого режима.