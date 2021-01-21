В Перми пенсионерка много лет удерживала внучку в изоляции от общества и не отдавала её матери.
Как сообщает издание rifey. ru, пожилая женщина проживала с 11-летней внучкой в Орджоникидзевском районе и вела затворнический образ жизни. Она на протяжении нескольких лет не пускала внучку в школу и на улицу, и сама выходила из дома по крайней необходимости.
Все попытки матери вернуть ребёнка закончились ничем. С наступлением зимы из-за долгов в доме пенсионерки отключили газ, и дом стало нечем отапливать, условий для проживания ребёнка не было. Мать девочки обратилась в суд.
В итоге судебный пристав и специалист органов опеки приехали к пенсионерке, чтобы забрать ребёнка, однако она их не пустила на порог. После длительных переговоров бабушка всё же вывела внучку на крыльцо, после чего девочку передали матери.
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