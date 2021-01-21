Жительницу Кубани осудили за истязания малолетнего сына

На Кубани осудили местную жительницу, которая на протяжении пяти лет истязала шестилетнего сына.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Новороссийске. Следствие установило, что с 2015 года женщина избивала и кусала своего сына, не занималась его воспитанием, не содержала дом в чистоте и не принимала мер для лечения заболеваний у ребёнка.

В апреле прошлого года полицейские приехали по вызову соседей семьи из-за затопления жилья. В одной из квартир правоохранители обнаружили шестилетнего мальчика, у которого были множественные телесные повреждения. Ребёнок был дома один. Выяснилось, что до этого два дня мать его избивала. Мальчика изъяли и передали в медучреждение, где ему оказали помощь.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к трём годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.