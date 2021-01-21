В Украине мужчина, называющий себя богом, убил своего отца и арендатора комнаты в его квартире.
Как сообщает издание news. ru, инцидент произошёл в Одессе. Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого во дворе жилого дома, в руках он держал отрубленную голову. При задержании мужчина вёл себя неадекватно: называл себя богом и кричал, что люди должны ему поклоняться.
Дома у задержанного обнаружили два трупа. Кроме того, в квартире были найдены пакеты с кристаллическим веществом, предположительно, синтетическим наркотиком. Соседи задержанного утверждают, что мужчина и ранее вёл себя странно.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.