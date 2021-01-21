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Украинец, называвший себя богом, убил отца и его квартиранта

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Украине мужчина, называющий себя богом, убил своего отца и арендатора комнаты в его квартире.

Как сообщает издание news. ru, инцидент произошёл в Одессе. Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого во дворе жилого дома, в руках он держал отрубленную голову. При задержании мужчина вёл себя неадекватно: называл себя богом и кричал, что люди должны ему поклоняться.

Дома у задержанного обнаружили два трупа. Кроме того, в квартире были найдены пакеты с кристаллическим веществом, предположительно, синтетическим наркотиком. Соседи задержанного утверждают, что мужчина и ранее вёл себя странно.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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