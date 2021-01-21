Украинского замминистра задержали за пьяную езду в Киеве

В Киеве задержали за пьяную езду заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Как сообщает издание vz. ru, замминистра Виталия Немилостивого задержали за нарушение ПДД. Впоследствии выяснилось, что чиновник управлял автомобилем, будучи в состоянии опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование, но он отказался.

Немилостивый сообщил полицейским, что является заместителем министра и предъявил соответствующее удостоверение. Затем мужчина стал угрожать правоохранителям и толкать их. В итоге, на него составили административный протокол, после чего задержали.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Немилостивый был уволен со своего поста.