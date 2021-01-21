После признания в измене пенсионерка погибла от рук пожилого супруга

В Казани 86-летний мужчина убил жену, когда она призналась, что их дочь рождена не от него.

Как сообщает издание elabuga-rt. ru, трагедия произошла в ходе застолья, когда 72-летняя женщина рассказала супругу, что изменяла ему, и их дочь рождена от другого мужчины. Пенсионер схватил нож и ударил им жену в грудь. Женщина скончалась на месте.

Мужчина рассказал о произошедшем пасынку, после чего попытался покончить с собой.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Пенсионер полностью признал вину.