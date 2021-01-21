Вертолёт Газпрома экстренно сел на Сахалине

На Сахалине экстренную посадку совершил вертолёт одного из предприятий корпорации "Газпром". На борту находились 12 пассажиров и членов экипажа.

Как сообщает издание astv. ru, инцидент произошёл 21 января. Вертолёт летел с платформы "Лунская-А". Во время полёта в лобовом стекле воздушного судна стали появляться трещины, в результате чего пилот принял решение совершить экстренную посадку.

К моменту приземления в аэропорту находились специалисты аварийных служб. Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту людей не пострадал.