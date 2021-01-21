Таксиста из Крыма осудят за жестокое убийство пассажира

В Крыму таксист жестоко убил пассажира во время ссоры. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Как сообщает издание stv92. ru, инцидент произошёл в Бахчисарайском районе. По версии следствия, таксист вёз пассажира в Вилино. Во время поездки между ними возник конфликт, переросший в словесную перепалку. Закончилось тем, что водитель достал нож и не менее десяти ранений оппоненту. Раненный пассажир смог выбежать из машины, но позже скончался на обочине дороги. Таксист выбросил нож и скрылся с места преступления.

Позже таксиста задержали и заключили под стражу. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.