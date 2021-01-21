Сиделку обвиняют в убийстве пенсионерки в Москве

В столице было обнаружено тело пожилой москвички. Позже сиделка, которая ухаживала за пенсионеркой, призналась в её убийстве.

Как сообщает ТАСС, тело 82-летней женщины с колото-резанным ранением шеи было обнаружено 20 января. Правоохранители заподозрили в преступлении 31-летнюю сиделку погибшей. Её задержали, и во время допроса она признала вину, а также рассказала, что приняла решение об убийстве женщины внезапно.

В ближайшее время задержанной предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, обвиняемой назначат психолого-психиатрическую экспертизу.