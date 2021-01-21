Пассажир, летевший до Новосибирска, скончался на борту самолёта

Пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск скончался на борту воздушного судна.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 20 января. В пресс-службе аэропорта сообщили, что мужчина потерял сознание сразу после того, как поднялся на борт. Ему пытались оказать помощь проводники и штатный фельдшер аэропорта, однако реанимационные мероприятия не принесли результата. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть пассажира.

Из-за происшествия рейс задержали на 1,5 часа. По некоторым данным, мужчина проживал в Новосибирске и самолётом должен был отправиться домой.