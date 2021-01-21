Подростков из Подмосковья задержали за подготовку нападений на школы

В Московской области силовики задержали подростков по подозрению в подготовке нападений на школы.

Как сообщает ТАСС, ученика десятого класса одной из местных школ и первокурсника образовательного учреждения сотрудники ФСБ задержали в Люберецком районе.

По версии следствия, подростки просматривали в интернете видеоматериалы об идеологии массовых убийств в школах. Сами задержанные рассказали, что после просмотра материалов они стали обсуждать планы возможного нападения на образовательные учреждения Подмосковья с применением холодного и огнестрельного оружия.

Силовики изъяли у подростков кустарно изготовленные предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, и петарды с металлическими пулями.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.