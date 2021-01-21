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Масштаб катастрофы после взрыва в Мадриде выявлен на аэрофотосъемке

Происшествия

Кадры, снятые с полицейского вертолета над местом взрыва газа в центре Мадрида, запечатлели степень ущерба, нанесённого им.

На кадрах с полицейского вертолета видно, что крыша здания обрушилась, повреждения есть на каждом этаже, а также на улице внизу, где припаркованные автомобили были уничтожены взрывной волной.

Национальная полиция Испании заявила, что на месте катастрофы работают 120 специальных сотрудников, включая криминалистов и экспертов по взрывчатым веществам.

Точная причина взрыва до сих пор не установлена. Основная версия: неисправный газовый котёл, не выдержавший увеличения нагрузки из-за шторма Филомена.

Напомним, взрыв, прогремевший в среду около 3 часов дня по местному времени, пробил верхние четыре этажа здания, принадлежащего мадридской Архиепископии на улице Толедо. Здание соседствует с церковью Вирген-Де-Ла-Палома и находится недалеко от школы и дома престарелых.

Департамент экстренных служб Мадрида подтвердил гибель трех человек. Ещё 11 пострадавших госпитализированы.

Президент мадридской общины Исабель Диас Аюсо заявила, что это был "еще один трудный день" для города, подтвердив при этом, что учащиеся школы и пожилые жители дома престарелых находятся в безопасности.

Автор: Ольга Лебедева
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