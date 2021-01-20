СК возбудил дело по факту массового отравления учащихся в Подмосковье

По предварительной версии следствия, причиной массового отравления 96 школьников и нескольких взрослых в подмосковном Красноармейске стал ротавирус.

Следователи провели осмотр в школах № 3 и № 4 Красноармейска Московской области, где произошло массовое отравление учащихся. Следственные действия также были проведены в организации, оказывающей услуги питания. Допрошены должностные лица, истребована вся необходимая документация. В школьных пищеблоках провели обработку и дезинфекцию. Пищевые пробы направили в Федеральное медико-биологическое агентство на исследование. У тех, кто обращался за медицинской помощью, взяли анализы, чтобы установить причину недомогания, сообщает ТАСС.

"Следственным отделом по городу Пушкино по результатам проведённой проверки по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейска возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Ранее Министерство образования Московской области сообщило, что 19 и 20 января 96 учащихся из двух школ Красноармейска обратились к медикам с жалобами на недомогание. Кроме того, за медицинской помощью обращались два работника школьного пищеблока и несколько родителей учеников.