Машина ГИБДД сбила женщину на пешеходном переходе в Казани

В Казани местную жительницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль ГИБДД.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл днём 20 января в Вахитовском районе города. Очевидцы сообщают, что служебный автомобиль ГИБДД двигался по улице с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Женщина проходила дорогу по пешеходному переходу и была сбита машиной.

В региональном управлении МВД сообщили, что на месте работают сотрудники республиканского УГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.