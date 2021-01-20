В Казани местную жительницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль ГИБДД.
Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл днём 20 января в Вахитовском районе города. Очевидцы сообщают, что служебный автомобиль ГИБДД двигался по улице с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Женщина проходила дорогу по пешеходному переходу и была сбита машиной.
В региональном управлении МВД сообщили, что на месте работают сотрудники республиканского УГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.