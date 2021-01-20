В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в убийстве его супруги.
Как сообщает РИА "Новости", тело женщины обнаружили в квартире дома в Невском районе северной столицы.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её 30-летняя дочь несколько дней не выходит на связь. Полицейские выехали по адресу съёмной квартиры, где обнаружили тело молодой женщины и пьяного 32-летнего мужчину, который оказался супругом погибшей.
Как сообщают некоторые СМИ, несчастная была убита топором.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.