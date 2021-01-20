Жителя Петербурга подозревают в убийстве жены топором

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в убийстве его супруги.

Как сообщает РИА "Новости", тело женщины обнаружили в квартире дома в Невском районе северной столицы.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её 30-летняя дочь несколько дней не выходит на связь. Полицейские выехали по адресу съёмной квартиры, где обнаружили тело молодой женщины и пьяного 32-летнего мужчину, который оказался супругом погибшей.

Как сообщают некоторые СМИ, несчастная была убита топором.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.