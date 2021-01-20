Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Несколько человек получили ранения. Идёт эвакуация.
Как сообщает РИА "Новости", взрыв раздался на улице Толедо. Известно, что ранения разной степени тяжести получили шесть человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. По некоторым данным, разрушен этаж в одном из зданий, расположенных неподалёку от дома престарелых. Идёт эвакуация граждан.
Точная причина взрыва на данный момент неизвестна. Предполагается, что произошёл взрыв газа. На месте работают правоохранители, пожарные, экстренные службы.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.