Мощный взрыв прогремел в Мадриде

Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Несколько человек получили ранения. Идёт эвакуация.

Как сообщает РИА "Новости", взрыв раздался на улице Толедо. Известно, что ранения разной степени тяжести получили шесть человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. По некоторым данным, разрушен этаж в одном из зданий, расположенных неподалёку от дома престарелых. Идёт эвакуация граждан.

Точная причина взрыва на данный момент неизвестна. Предполагается, что произошёл взрыв газа. На месте работают правоохранители, пожарные, экстренные службы.