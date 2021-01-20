В Ростовской области во время занятий скончался десятиклассник одной из местных школ. Надзорные ведомства проводят проверку.
Как сообщает "Российская газета", трагедия произошла в одной из школ города Шахты. Парень скончался во время урока. В школу была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако прибывшие на место врачи не смогли помочь ребёнку.
В настоящее время по факту произошедшего сотрудники регионального управления Следственного комитета проводят проверку. Также проверку обстоятельств гибели 16-летнего юноши проводит прокуратура.
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