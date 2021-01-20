Информацию о минировании 186 детских садов проверяют в Одессе

На Украине правоохранители проверяют информацию о минировании 186 детских садов.

Как сообщает издание 112. ua, инцидент произошёл в Одессе. В местной полиции получили письмо, в котором было сказано, что заминированы 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов.

Для проверки информации на места выехали следственно-оперативные группы, спасатели, кинологи и взрывотехники.

Издание сообщает, что это не первый подобный случай: 15 января в одесскую полицию уже поступало письмо о минировании 185 дошкольных учебных учреждений. Все воспитанники были эвакуированы, однако информация о минировании не подтвердилась.