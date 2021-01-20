Грузовик с военнослужащими перевернулся на Украине

На Украине перевернулся грузовик, в котором находились военнослужащие. Несколько человек получили ранения.

Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл во Львовской области во время проведения плановых занятий. По некоторым данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением на грунтовой дороге. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В этот момент в кузове находились около 30 человек.

В результате происшествия пострадали 13 военнослужащих, восьми из них понадобилась госпитализация. В обстоятельствах инцидента разбирается командование подразделения.