Петербуржец напал на женщину-педиатра в поликлинике

В Санкт-Петербурге посетитель поликлиники избил женщину-педиатра и распылил ей в лицо перцовый баллончик.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Невском районе. Конфликт между 58-летним медиком и 33-летним мужчиной возник из-за того, что женщина не назначила бесплатно вакцину "Пентаксин" из-за отсутствия показаний.

В итоге петербуржец нанёс врачу несколько ударов и распылил в лицо перцовый баллончик. У женщины диагностировали травмы головы и ожог глаза. В отношении нападавшего составили административный протокол.