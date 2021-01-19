На Домбае завершена спасательная операция после схода лавины

В Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай завершена спасательная операция. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Напомним, в ходе операции было обнаружено тело одного погибшего.