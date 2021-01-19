В Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай завершена спасательная операция. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Напомним, в ходе операции было обнаружено тело одного погибшего.
"Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины,… иные пострадавшие и погибшие не обнаружены. "Тело" сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме", — отметили в ведомстве.
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