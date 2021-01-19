Массовая драка со стрельбой произошла в Калининграде

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту массовой драки со стрельбой, которую спровоцировали водители легковых авто. Об этом сообщили в пресс-службе калининградской областной прокуратуры.

Один из участников драки произвёл несколько выстрелов в воздух, а затем прицельными выстрелами повредил несколько машин и нанёс вред здоровью одному из своих оппонентов.