В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту массовой драки со стрельбой, которую спровоцировали водители легковых авто. Об этом сообщили в пресс-службе калининградской областной прокуратуры.
Один из участников драки произвёл несколько выстрелов в воздух, а затем прицельными выстрелами повредил несколько машин и нанёс вред здоровью одному из своих оппонентов.
"Прокуратурой Ленинградского района Калининграда признано законным постановление следователя СО ОМВД по Ленинградскому району от 19.01.2021 о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ", — сказано в сообщении прокуратуры.
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