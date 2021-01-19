Москвича приговорили к заключению за финансирование террористов

Жителя Москвы приговорили к заключению за финансирования террористов. Он переводил деньги боевику, воевавшему в Сирии.

Как сообщает издание mossovetinfo. ru, осужденный знал, что житель Дагестана, которому он перечислял деньги по указанным им реквизитам, принимал участие в деятельности запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии.

Суд установил, что подсудимый имел умысел на поддержку террористов. В итоге москвича приговорили к двум годам колонии общего режиму и штрафу в двести тысяч рублей.