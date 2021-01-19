Подмосковного судью задержали за взятку в 13 миллионов рублей

В Московской области судью задержали при получении взятки в 13 миллионов рублей. Но правоохранителям пришлось его отпустить.

Как сообщает издание newizv. ru, сотрудники ФСБ задержали при получении взятки судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова. Однако, несмотря на то, что силовики задержали судью непосредственно при получении денег, его пришлось отпустить, так как он обладает неприкосновенностью. Для снятия с подозреваемого данного статуса следователям предстоит обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей России.

Отмечается, что за взятку судья должен был помочь в некоем уголовном деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время делом занимается региональное управление Следственного комитета.