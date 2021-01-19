Полицейские на Урале задержали мужчину при помощи огнетушителя

В Челябинской области полицейские применили огнетушитель для задержания нарушителя. Огнетушителем стражи порядка выбили стекло автомобиля.

Как сообщают "Аргументы и факты", инцидент произошёл в Миассе. Сотрудники ДПС остановили иномарку, за рулём которой находился 34-летний мужчина. Водитель заявил, что полицейские не похожи на фото в их удостоверениях, и отказался выходить из автомобиля, в том числе предъявлять документы.

После продолжительных переговоров стражи порядка вынуждены были достать из служебного автомобиля огнетушитель и разбить им стекло машины нарушителя. В итоге мужчину задержали, ближайшие 12 суток он проведёт под арестом.